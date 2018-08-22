На Запоріжжі затримані двоє чоловіків, які намагались підпалити заклад відпочинку

Двоє зловмисників намагались підпалити заклад відпочинку в селі Приморський Посад. Їх затримали працівники Приазовського відділення поліції.
20 серпня близько п’ятої ранку двоє невідомих чоловіків, з хуліганських спонукань, навмисно, намагались здійснити підпал танцювального майданчику та кафе на одній з баз відпочинку в селі Приморський Посад.
Працівниками закладу пожежа локалізована самостійно. Постраждалих немає.
Працівники Приазовського відділення поліції провели ряд слідчо-оперативних заходів та встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє мешканців Веселівського району, 1989 та 1990 років народження. Обох раніше засуджених чоловіків затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що оперативники у Бердянську затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області