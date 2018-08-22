Оперативники у Бердянську затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу

В місті Бердянськ зловмисник вдарив потерпілого та заволодів золотим ланцюжком. Співробітники кримінальної поліції встановили особу та затримали нападника.
20 серпня близько 11:30 невідомий чоловік біля будинку по вулиці Підгірній в місті Бердянськ вдарив потерпілого та заволодів золотим ланцюжком. Саме з такою заявою до Бердянського відділу поліції звернувся місцевий мешканець 1990 року народження.
Вжитими заходами розшуку, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Мешканця Дніпропетровської області 1991 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене вилучено.
На даний час затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя та області.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року 76 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що затримані на Запоріжжі зловмисники, які із використанням спеціальних засобів та шляхом пошкодження вікон, проникали до помешкань, підозрюються у скоєнні близько 13 крадіжок.
Відділ комунікації поліції Запорізької області