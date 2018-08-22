Сергій Коміссаров: «Процес призначення начальників відділів та відділень поліції області практично завершився»

Начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров представив особовому складу Дніпрорудненського, Михайлівського та Великобілозерського відділень поліції новопризначених начальників. Також керівник обласної поліції із робочим візитом відвідав місто Енергодар.
На території Запорізької області практично завершився процес призначення начальників відділів та відділень поліції області. Лише в Якимівському відділенні поліції ще не призначений начальник, але керівництвом ГУНП області вже прийнято рішення та невдовзі очільника буде представлено особовому складу.
Сьогодні, 21 серпня, керівник поліції Запорізької області генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров відвідав три відділення поліції – Михайлівське, Дніпрорудненське та Великобілозерське. Очільник запорізької поліції представив особовому складу новопризначених начальників. Всі вони місцеві мешканці, мають чималий досвід роботи та зарекомендували себе професійними керівниками.
У Михайлівському відділенні поліції начальником став підполковник поліції Андрій Довбня.
У Дніпрорудненському відділенні поліції – майор поліції Анатолій Кологривий.
У Великобілозерському відділенні поліції – майор поліції Роман Кот.
Сергій Коміссаров побажав успіхів у роботі, працювати задля безпеки i спокою людей та здобути довіру й підтримку громадян.
Під час візиту начальник ГУНП в Запорізькій області перевірив умови, в яких працюють працівники відділень, порядок несення служби та поспілкувався з особовим складом.
Крім того, Сергій Коміссаров відвідав Енергодарський відділ поліції, де поспілкувався з начальником відділу поліції та обговорив питання щодо можливості переведення відділу до окремої будівлі.
Після цього очільник поліції області побував на одному з крупних бюджетоутворюючих підприємств регіону – Запорізькій атомній електростанціії.
Нагадаємо, що у Запоріжжі працівники поліції провели тактико-спеціальні навчання в умовах, наближених до реальних, та відпрацювали дії поліцейських під час масових заходів та резонансних мирних зібрань.
Відділ комунікації поліції Запорізької області