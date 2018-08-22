У Запоріжжі поліцейські вилучили метамфетамін, зброю та боєприпаси

У місцевого мешканця поліцейські вилучили зброю, боєприпаси, ножі та комплектуючі до зброї. Також у раніше засудженого чоловіка вилучили психотропну речовину, яку він зберігав з метою збуту.
21 серпня слідчі спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук в місті Запоріжжя.
У раніше засудженого громадянина 1975 року поліцейські виявили та вилучили психотропну речовину, попередньо встановлено «метамфетамін», електронні ваги, автомат «АКС-74», 32 набої різних калібрів, 6 пістолетів різних калібрів зі слідами переробки, гранати «Ф-1», підривач, штик-ніж, 3 ножі та комплектуючі і запчастини до зброї.
Встановлено, що психотропну речовину чоловік зберігав з метою подальшого збуту.
Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
В діях зловмисника вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькі поліцейські 508 особам повідомили про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що на території домоволодіння мешканця міста Василівки дільничні офіцери поліції виявили та вилучили револьвери, пістолети, набої, ножі, а також комплектуючі до різноманітної зброї.
Відділ комунікації поліції Запорізької області