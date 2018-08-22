У Запоріжжі створили комплекс дитячих будинків сімейного типу

У Запоріжжі ще три сім’ї, які створили дитячі будинки сімейного типу, отримали своє власне житло. Для них переобладнали приміщення за адресою проспект Інженера Преображенського, 3, які багато років були порожні. Тепер тут розташовуються чотири таких дитячих будинки. Два з них – сім’ї вимушених переселенців. Сьогодні з умовами проживання сімей ознайомився міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
У Запоріжжі проживає 1075 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з них живуть і виховуються в сім’ях. Однак є ще 132 дитини, які проживають в інтернатах і потребують власної родини. Вирішення цього питання – на особливому контролі міської влади.
– Сьогодні дитячі будинки сімейного типу є найбільш ефективною формою роботи з такими дітьми. Адже всі діти потребують сімейного тепла, а тут вони оточені увагою і турботою. Тому ми всіляко підтримуємо створення таких дитячих будинків, в тому числі і за рахунок надання житла, – підкреслив Володимир Буряк.
Відповідно до законодавства в них може проживати до 10 дітей різного віку. Запоріжці готові створювати дитячі будинки сімейного типу, але головною проблемою є житло, яке здатне забезпечити комфортні умови для проживання такої родини.
Саме тому в Запоріжжі вирішили реалізувати проект реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу. Для цього почали реконструкцію порожніх приміщень за адресою проспект Інженера Преображенського, 3. Для сім’ї Зарецьких житло тут було обладнане кілька років тому. Тепер в результаті реконструкції додаткових приміщень квартира цієї родини була розширена зі 168 до 270 метрів.
Своє житло отримали ще три сім’ї, які створили дитячі будинки сімейного типу. Це родини Циганенків, Дмитрієвих і Джосс. Тепер всі вони вже оселилися в своїх нових квартирах. Квартири забезпечені меблями, постільною білизною.
– Місто підтримує подібні проекти. Були виділені кошти на реконструкцію, обладнання приміщень всім необхідним. Однак створення таких дитячих будинків було б неможливим без вас, батьків. Без мам і тат, які взяли на себе відповідальність прийняти дітей, створити дитячі будинки сімейного типу. Тут діти відчувають турботу про себе. Тому дякую вам за те, що ви робите, – сказав Володимир Буряк.
В результаті в Запоріжжі з’явився окремий житловий комплекс, в якому проживають чотири багатодітні сім’ї. Всього в цих сім’ях на сьогодні налічуються 30 дітей. Ще 10 дітей вони планують надалі прийняти в свої родини.
– Ми ніколи не думали, що отримаємо таке житло. До останнього моменту не вірили в таку можливість. Тут прекрасні умови для проживання дітей. Є власна прибудинкова територія. Недалеко розташована школа і все необхідне, – зазначила Наталія Циганенко.
У родині Джосс тепер вісім дітей. Зовсім недавно сім’я поповнилася трьома прийомними дітьми. Це стало можливим після того, як сім’я отримала можливість отримання житла під дитячий будинок сімейного типу.
Сьогодні сім’ї отримали подарунки від міської влади – телевізори, пилососи, праски, набори посуду. Все це було придбане за кошти міського бюджету.
Зараз розглядається можливість переобладнати частину будівлі під проживання ще трьох дитячих будинків сімейного типу. У перспективі це дозволило б влаштувати в сім’ї ще 30 хлопців. Також триває реалізація проекту з будівництва житла в селищі Тепличному для створення ще одного дитячого будинку сімейного типу для 10 дітей.
Создание комплекса детских домов семейного типа Владимир Буряк прокомментировал на своей публичной странице в социальной сети «Фейсбук»
У Запоріжжі створили комплекс дитячих будинків сімейного типу
У Запоріжжі ще три сім’ї, які створили дитячі будинки сімейного типу, отримали своє власне житло. Для них переобладнали приміщення за адресою проспект Інженера Преображенського, 3, які багато років були порожні. Тепер тут розташовуються чотири таких дитячих будинки. Два з них – сім’ї вимушених переселенців. Сьогодні з умовами проживання сімей ознайомився міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.