«Вельтум-Запоріжжя» встановить сміттєві баки на площі Фестивальній

У Запоріжжі триває підготовка до проведення святкових заходів, присвячених Дню незалежності України. Головні масові заходи заплановані 24 серпня на площі Фестивальній, проспекті Соборному.
Активну участь в підготовці і організації заходів приймають міські комунальні служби. Одне з питань, яке потребує вирішення – встановлення сміттєвих контейнерів в місці проведення заходів, організація вивозу сміття.
В рамках співпраці міської влади та ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» підприємство взяло на себе зобов’язання встановити 24 серпня на площі Фестивальній десять контейнерів для збору ТПВ. Також «Вельтум-Запоріжжя» поставлено завдання забезпечити вивіз зібраного сміття.