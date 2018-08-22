За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 21 пожежа в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 21 повідомлення про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 13,662 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 24 одиниці техніки та 89 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Бердянськ: на Азовському морі загинула дівчина, пошуки дитини тривають
20 серпня о 12:10 в акваторії Азовського моря поблизу с. Новопетрівка в районі пляжу “Лазурний” в м. Бердянськ виникла подія на воді.
Черговий рятувального поста КП “Рятувально-водолазна служба” БМР у воді на відстані 150 метрів від берега помітив людину без ознак життя. Співробітники рятувально-водолазної служби доставили тіло загиблої на берег та передали для проведення судмедекспертизи.
Як з’ясувалося, 18-річна дівчина приїхала на відпочинок з подругою та її 10-річною донькою. В цей день на морі був шторм. Вона пішла купатися з дитиною та не повернулися. Подруга забила на сполох.
Наразі пошуки дівчинки тривають. Підрозділи ДСНС не залучались.
Запорізька область: на Азовському морі врятували жінку
20 серпня о 16:50 в районі б/в «Ельдорадо» в с. Приморський Посад Приазовського району фахівці окремого поста Аварійно-рятувальної частини АРЗ СП на відстані 10 метрів від берега врятували 39-річну жінку, яку під час купання віднесло до хвилеріза і самостійно вона випливти не може. Від медичної допомоги врятована відмовилася.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
21-23 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 22 – 23 серпня 2018 року
по Запорізькій області
22.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 12-17°, вдень 27-32°.
23.08.18 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 14-19°, вдень 26-31°.