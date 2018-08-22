Запоріжці звернулися до Володимира Буряка за допомогою в ремонті покрівель

Питання ремонту покрівель багатоповерхових будинків стало сьогодні основним в ході особистого прийому, який провів міський голова Володимир Буряк. Запоріжці звернулися за допомогою в ремонті покрівель відразу в декількох будинках.
За словами Людмили Савчук, мешканці одного з будинків по вулиці Добролюбова зверталися до житловиків щодо ремонту покрівлі з 2013 року. Однак у відповідь отримували лише відписки про включення в план робіт. В результаті покрівля виявилася в аварійному стані.
За інформацією директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради Сергія Польового, проект капітального ремонту покрівлі на цьому будинку готовий. Залишилося провести торги, за результатами яких укласти договір.
Вартість робіт становить близько 3,4 мільйона гривень. Проект передбачає не тільки ремонт покрівлі, але і заміну горищного перекриття, яке також знаходиться в аварійному стані.
Міський голова Володимир Буряк поставив завдання не пізніше наступного тижня оголосити тендер на проведення ремонту.
– Відповідно до передбачених законом процедур після успішного проведення торгів договір з підрядником може бути укладений в середині жовтня. Після цього повинні розпочатися роботи. Перший етапом має стати заміна горищного перекриття. Хотілося б закінчити в поточному році, але обсяг робіт досить великий. Якщо весь ремонт через погодні умови не можна буде виконати в цьому році, то роботи мають відновитися навесні. При цьому люди не повинні залишитися взимку з розкритою покрівлею, – заявив Володимир Буряк.
Як розповіла Тамара Токмалаєва, в її квартирі в одному з будинків по бульвару Шевченка також тече покрівля через дірявий шифер. Квартиру постійно заливає. У керуючої компанії інформація трохи інша, там заявляють, що шифер в порядку. На їхню думку, існує проблема з протіканням ділянок біля вентиляційних каналів, відсутністю коника на даху. Відповідні ремонтні роботи заплановані на вересень.
– Завтра вранці керівник департаменту ЖКГ, представники «Запорожремсервісу» повинні обстежити стан квартири і покрівлі. За підсумками обстеження прийняти рішення щодо усунення всіх виявлених недоліків. Це може бути стан шиферу, примикань або щось інше, – повідомив Володимир Буряк.
Запоріжці звернулися до Володимира Буряка за допомогою в ремонті покрівель
Питання ремонту покрівель багатоповерхових будинків стало сьогодні основним в ході особистого прийому, який провів міський голова Володимир Буряк. Запоріжці звернулися за допомогою в ремонті покрівель відразу в декількох будинках.