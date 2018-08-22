«Запорізька правда» потребує допомоги

Завершується термін дії Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (24 грудня 2015 року № 917-VIII), який вступив у силу 1 січня 2016 року. Під його дію у числі інших видань підпадає єдине україномовне видання регіонального рівня у Запорізькій області – газета «Запорізька правда», унітарним засновником якої на поточний момент є Запорізька обласна рада. На жаль, допоки питання про роздержавлення «Запорізької правди» залишається невирішеним, що може призвести до передбаченої вказаним вище Законом ліквідації видання. Тобто з 1 січня 2019 року газета із сторічною(!) історією припинить своє існування.
На Двадцять другій сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбулося у червні 2018 року (проект рішення, підготовлений юридичним управлінням облради за сприяння експертів і медіа-юристів в рамках програми ОБСЄ з підтримки реформування комунальної і державної преси з урахуванням всіх спірних питань, вносив голова запорізької обласної ради Г.В.Самардак), на жаль, не було ухвалено – не вистачило 2-х голосів.
Аналогічний проект рішення на розгляд прийдешньої сесії, що відбудеться 30 серпня 2018 року, вніс депутат Запорізької обласної ради Г.Г.Фукс (фракція ВО «Батьківщина»).
На жаль, з невідомих причин, на попередній погоджувальній раді він був відхилений і не включений до черги денної поточної сесії.
Стурбовані такою ситуацією, журналісти, активісти, ветерани АТО, учасники Запорізького Майдану, волонтери, громадські діячі, представники ради духовних лідерів християнських громад області, а також представники байкерскої спільноти зібрались у прес-центрі Запорізької обласної організації НСЖУ, щоб визначити шляхи її подолання.
На підтримку свого видання запорізька спільнота згуртувалася у громадську організацію «Клуб друзів «Запорізької правди», про офіційну реєстрацію якої, що завершилася 5 липня 2018 року, повідомила її очільниця – відома у нашому регіоні громадська діячка Людмила Зеленюк.
– Сьогодні як ніколи нам потрібне наше україномовне видання, – наголосила пані Людмила. – Адже реальна війна з агресором і окупантом ведеться не тільки в окопах, але й у інформаційному просторі.
Голова ЗОО НСЖУ Наталя Кузьменко підтримала курс на збереження газети. Вона відмітила конструктивні результати роботи спілки журналістів щодо реформування районних комунальних видань у Токмаку, Оріхові, Розівці.
– Маємо позитивний досвід у цій справі. І газету «Запорізька правда» не дозволимо ліквідувати, – зазначила пані Наталя.- Нас підтримує центральний апарат НСЖУ. Голова НСЖУ Сергій Томіленко і перший секретар НСЖУ Ліна Кущ з нами на прямому зв’язку і всебічно сприяють у вирішенні питань реформування комунальної преси.
Учасники заходу- представники воїнів-захисників України, Запорізького Майдану, волонтерів наголосили, що «Запорізька правда» є дієвою зброєю у захисті інтересів нашої держави в інформаційному просторі. Забезпечення інформаційної безпеки, згідно ст. 17 Конституції України є прерогативою держави і Президента. Згідно зі ст. 4 Закону України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. № 964-ІУ суб’єктами забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері є: Президент України; Рада національної безпеки і оборони України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України.
– З огляду на гібридну війну, яка точиться сьогодні на Донбасі, інформаційна безпека перестала бути віртуальним поняттям і набула чітких окреслень, – зазначила у своєму виступі відповідальний секретар ЗОО НСЖУ Валентина Манжура. – А з огляду на те, що головною перешкодою на шляху роздержавлення, а відтак, збереження для запоріжців газети «Запорізька правда», на жаль, виступають місцеві органи виконавчої влади, а саме Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької облдержадміністрації, підпорядкований заступнику голови ЗОДА – депутату Запорізької обласної ради, керівнику фракції БПП Едуарду Гугніну (Ігнорування Департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької облдержадміністрації як єдиним розпорядником бюджетних коштів за означеною програмою Рішення сесії № 46 від 06.04.2017 р. та невиконання затвердженої програми у частині фінансування у повному обсязі друку газети у 2017 році призвело до виникнення заборгованості КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради перед ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» за друк газети, втрати довіри до видання у бізнес-спільноті та судової тяганини і фактичного збільшення суми заборгованості на 1.5% судових витрат, через що й унеможливлюється процедура успішного роздержавлення видання. Цю інформацію підтвердив присутній на заході радник генерального директора корпорації «Кераміст» Олександр Корчевський.- Авт.), вважаю за потрібне поінформувати про стан справ Президента України Петра Порошенка і попросити його втрутитися у цю ситуацію.
Її підтримала журналіст-ветеран Людмила Віслоух. А представник громадянського корпусу «АЗОВ», ветеран АТО Михайло Пирог і представниця Ради духовних лідерів християнських церков Запорізької області пастор протестантської церкви «СІОН» Тетяна Ярмохіна запропонували підкріпити таке звернення на зібраннях своїх організацій.
Втім, учасники заходу висловили надію, що на підсумковій погоджувальній раді, що передбачається на 27 серпня, щодо остаточного укладання черги денної сесії депутати все ж включать питання про роздержавлення «Запорізької правди».
Таку думку підтримав і присутній на заході депутат ЗОР з фракції ВО «Батьківщина», голова постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Дмитро Майстро. До речі, він єдиний із попередньо офіційно запрошених на захід представників облради та облдержадмінстрації взяв у ньому участь.
– Особисто я і мої колеги по фракції дотримуємося переконання, що комунальна газета має бути реформованою і здійснювати свою діяльність незалежно та у рівному з іншими комерційними виданнями конкурентному середовищі, – пояснив він свою позицію.- Тому наполягатиму на включенні цього питання у чергу денну сесії.
Щоб донести свою позицію до членів погоджувальної ради, учасники заходу ухвалили відповідне звернення, один примірник якого тут же вручили Дмитру Майстру.
Втім, передачею звернення присутньому у прес-центрі депутату вирішили не обмежуватися. А призначили загальний збір усіх небайдужих до долі газети «Запорізька правда» на 27 червня, у день проведення погоджувальної ради, на площі перед адмінбудинком обласної ради ц у центрі Запоріжжя, на 10.00.
Передбачено проведення мирного зібрання на підтримку видання та вручення звернення щодо внесення до черги денної Двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбудеться 30 серпня 2018 року, проекту рішення про роздержавлення «Запорізької правди».
Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до нашого заходу!
Наталя Зворигіна