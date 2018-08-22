Звернення до членів Погоджувальної ради Двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбудеться 30 серпня 2018 року

Шановний голова Запорізької обласної ради Григорію Вікторовичу! Шановні депутати – голови депутатських фракцій, об’єднань,
постійних депутатських комісій!
Звертаємо вашу увагу, що завершується термін дії Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 24 грудня 2015 року № 917-VIII, який вступив у силу 1 січня 2016 року. Під його дію підпадає єдине україномовне видання регіонального рівня у Запорізькій області – газета «Запорізька правда», унітарним засновником якої на поточний момент є Запорізька обласна рада. На жаль, допоки питання про роздержавлення «Запорізької правди» залишається невирішеним.
На Двадцять другій сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбулося у червні 2018 року (проект рішення, підготовлений юридичним управлінням облради за сприяння експертів і медіа-юристів в рамках програми ОБСЄ з підтримки реформування комунальної і державної преси з урахуванням всіх спірних питань, вносив голова запорізької обласної ради Г.В.Самардак), для його ухвалення не вистачило 2-х голосів.
Аналогічний проект рішення, підготовлений юридичним управлінням облради за сприяння експертів і медіа-юристів в рамках програми ОБСЄ з підтримки реформування комунальної і державної преси, на розгляд прийдешньої сесії вніс депутат Запорізької обласної ради Г.Г.Фукс (фракція ВО «Батьківщина»).
На жаль, з невідомих причин, на попередній погоджувальній раді він був відхилений і не включений до черги денної поточної сесії.
Ми стурбовані такою ситуацією, адже вона може призвести до ліквідації обласного видання із сторічною (!) історією – газети «Запорізька правда». Бо згідно Закону про роздержавлення ЗМІ видання, які не пройшли зазначену процедуру, припиняють своє існування з 1 січня 2019 року.
Також не включення даного питання до черги денної сесії, а відтак його не вирішення, є злісним порушенням Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Зважаючи на зазначені факти, наполягаємо на тому, щоб проект рішення про роздержавлення газети «Запорізька правда», ініційований депутатом Г.Г.Фуксом, було включено до черги денної Двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбудеться 30 серпня 2018 року.
ЗОО НСЖУ Н.І.Кузьменко
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ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» Л.М.Зеленюк
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КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР Н.Г.Зворигіна
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