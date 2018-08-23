Боротьба за вибори в ОТГ триває

16 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії. За попередньою інформацією, за включення до порядку денного проекту постанови щодо скасування заборони на проведення виборів в ОТГ, які мали відбутися в кінці жовтня 2018 року, проголосували лише п’ять з восьми необхідних членів ЦВК.
Водночас під час засідання скасовано імператив щодо можливості призначення перших місцевих виборів в ОТГ лише два рази на рік – на квітень та жовтень (Постанова ЦВК від 12 лютого 2016 року №32).
Це означає, що вибори в ОТГ можуть відбутися в листопаді або грудні 2018 року.
Нагадаємо, 15 серпня Асоціація міст України звернулася з відкритим листом до Голови Центральної виборчої комісії М.Охендовського, у якому вона закликає ЦВК до 17 серпня 2018 року провести засідання та призначити відповідно до звернень облдержадміністрацій перші та додаткові місцеві вибори в ОТГ, утворених за процедурою визначеною спеціальним Законом. У листі зазначено, що Асоціація міст України занепокоєна ситуацією, спричиненою прийняттям Центральною виборчою комісією постанови від 9 серпня 2018 року № 122 «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя».