Для реалізації підакцизної продукції запорізьким підприємцям фіскальна служба видала майже 6 тисяч ліцензій

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 26,8 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Усього за січень-липень суб’єктам господарювання фіскальна служба регіону видала майже 6 тисяч ліцензій, у тому числі 3,5 тисячі – для торгівлі вроздріб алкогольними напоями та майже 2,5 тисячі – тютюновими виробами. Крім того, продовжено термін 7,2 тисячі дозволів, призупинено дію 612, анульовано 788 документів.
З переліком діючих ліцензій, кількість яких у Запорізькій області станом на 1 серпня складала 8837, можна ознайомитись на сайті фіскальної служби: http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також за сім місяців поточного року з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, фахівці органів ДФС регіону провели 593 перевірки суб’єктів господарювання. За виявлені порушення застосовані фінансові санкції на загальну суму 23,5 мільйона, в тому числі донараховано акцизного податку в сумі понад 19 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області