Ринок праці Запорізької області

Станом на 23 серпня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,0 тис. осіб, з них 11,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 серпня 2018 року – 1995 одиниць (у м. Запоріжжі – 1247 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку серпня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 128 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 67 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.