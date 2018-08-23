Сергій Коміссаров: “Поліція готова до співпраці з активістами та громадянами в рамках чинного законодавства”

Біля будівлі ГУНП в Запорізькій області відбувся мітинг громадян та активістів, обурених знищенням зелених насаджень у парку Яланського. До мітингувальників вийшов очільник поліції, який розповів про стан розслідування кримінальних проваджень та запевнив, що поліція готова до співпраці.
22 серпня біля будівлі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відбувся мітинг громадян та громадських активістів, обурених знищенням дерев у парку ім.Яланського в місті Запоріжжя та подальшим будівництвом торгівельного центру. У заході взяли участь близько 70 осіб.
До учасників мітингу вийшов начальник Головного управління Національної поліції Сергій Коміссаров, який вислухав претензії, заяви та скарги присутніх.
Сергій Коміссаров повідомив, що кримінальну справу щодо незаконного заволодіння парком закрито. Досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами та вирубки зелених насаджень триває, та розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.
За фактом хуліганських дій у парку Яланського, які мали місце 9 серпня, триває досудове розслідування. Поліцією розглядаються всі заяви та звернення з цього приводу, опитуються свідки та учасники події. Жодне звернення не залишиться поза увагою правоохоронців. Слідчими проводиться всебічне та об’єктивне розслідування і, в рамках діючого законодавства, буде надана оцінка діям учасників обох сторін.
Крім того, очільник поліції запевнив, що правоохоронці діють в рамках чинного законодавства. Також він запропонував громадянам та активістам співпрацювати з поліцією у розслідуванні цих кримінальних проваджень. Активісти, в свою чергу, передали колективне звернення щодо розслідування відкритих кримінальних проваджень за фактом вирубки зелених насаджень та незаконного заволодіння територією парку Яланського.
Після цього начальник ГУНП в Запорізькій області запросив усіх бажаючих до приміщення подати заяви та надати свідчення. Усі звернення були прийняті.
Окрім цього, очільник поліції Запоріжжя запросив представників руху до кабінету для проведення робочої зустрічі з представниками Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, де обговорили ситуацію, яка склалась навколо парку Яланського. Один з активістів відразу виявив бажання дати покази.
Поліція й надалі запрошує до співпраці усіх, хто має факти щодо протиправних дій для проведення об‘єктивного та всебічного розслідування.
Відділ комунікації поліції Запорізької області