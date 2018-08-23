Волонтерьский центр «Солдатський привал» гостинно зустрів дітей з Черкас, майбутніх захисників України, які поверталися додому з Маріуполя після навчання у морських піхотинців. Зустрічали смачним обідом, а після короткого перепочинку запорізькі волонтери влаштували гостям цікаву екскурсію на о Хортиця. Про власних вихованців розповів Михайло Шитко, заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків:
«Це діти з Черкаського клубу юних моряків. Клуб це профорієнтований на морську справу позашкільний навчальний заклад, в якому з 2014 року існує відділення морської піхоти. Між нашою організацією та 503-м окремим Маріупольським батальйоном морської піхоти підписаний меморандум про співпрацю. Згідно цього меморандуму їх інструктори займаються з нашими дітьми в плані військово-патріотичного виховання. Цього разу це був вже третій вишкіл який ми організуємо разом з 503-м батальоном. Перший був минулої осені. Шестеро нашіх вихованців виїзжало до Маріуполя і там займалося. Потім був вишкіл в нашому таборі профільному, це інструктори 503 батальону виїзжали до нас в Черкаси. З хлопців, яки пройшли вишкіл у нас в Черкасах були відібрані кращі для цієї поїздки. Їздили у Донецьку область, і займалися розширено з інструкторами 503 батальону вже на місті. Зараз повертаємось додому, зробили зупинку у «Солдатському привалі», бо тут дуже гостинне місце. Кожного разу повертаючись з Маріуполю ми робимо тут зупинку на відпочинок. Після Хортиці одразу їдемо додому, бо батьки вже зачекалися»
Олександр Максимов