З турботою про інтелектуальне і здорове майбутнє нації

Об’єднати Схід і Захід та згуртувати дітей із різних регіонів України має на меті Благодійний фонд «РОЗУМНА СИЛА», проводячи численні заходи для майбутнього покоління.
– Нашим дітям – жити в одній державі, разом вчитися і разом працювати. А для цього треба об’єднувати країну, робити все для настання миру, бо за цим – наше майбутнє, – підтвердила директор Благодійного фонду Ганна Левчук на засіданні медіа-клубу «На власний погляд» у Національній спілці журналістів України
Благодійний фонд «РОЗУМНА СИЛА» підтримує соціально незахищені й вразливі категорії населення – дітей-сиріт, вихованців інтернатів, дітей з малозабезпечених родин чи родин вимушених переселенців. Для них на постійній основі діє чотири масштабні проекти: «Книги – дітям», «Спорт – дітям», «Доступна ІТ-освіта в Україні» та «Щасливе дитинство».
– Завдання проекту «Книги – дітям» – збір книжок для вихованців дитбудинків та шкіл-інтернатів. І таку акцію ми проводимо по всій Україні Було, що завозили книжки просто багатодітним родинам, які, на жаль, в сучасних реаліях, нечасто можуть собі дозволити купувати літературу, – коментує Ганна Левчук.
У рамках проекту фонд планує підтримувати та заохочувати українські видавництва до друку дитячих книжок. Нині вже налагодили активну співпрацю з відомим видавництвом «Веселка».
– Хочемо, щоб у кожному куточку України діти читали цікаві і якісні книжки, адже за цим – інтелектуальне майбутнє нашої нації, – переконана Ганна Левчук.
Ще один напрямок роботи фонду, спрямований на розумовий розвиток майбутнього покоління – «Доступна ІТ-освіта в Україні» – допомога дітям здобути кваліфіковані знання у галузі інформаційних технологій.
– Ми співпрацюємо з організацією IT INSTITUTE, яка проводить навчальні курси для дітей. Нині на цих курсах за нашої фінансової підтримки навчається 10 діток із соціально незахищених категорій, – розповіла директор фонду.
Проект «Щасливе дитинство» – це не тільки традиційні святкові заходи до Дня Святого Миколая та Дня захисту дітей, а й море позитивних емоцій. Перегляд театралізованих вистав, обов’язково із конкурсами й розіграшами призів серед юних глядачів, підтримка дитячих творчих колективів, організація поїздок талановитих дітей на вітчизняні та міжнародні змагання і конкурси, святкові дійства у дитбудинках, інтернатах та інших соціальних закладах – це лише частина того, що робить фонд «РОЗУМНА СИЛА».
А наймасштабнішим є проект «Спорт – дітям». Благодійний фонд не тільки підтримує проведення спортивних заходів, а й допомагає будувати сучасні спортивні майданчики, закуповує спортивне обладнання для шкіл.
– Ми співпрацюємо з Федерацією кікбоксингу України, з Федерацією бодібілдингу та фітнесу України, підтримуємо юних хокеїстів. Але, певно, найбільше наших підопічних – серед футболістів. Почали з проведення футбольного турніру для вихованців шкіл-інтернатів, який відбувся у Краматорську Донецької області, – згадує Ганна Левчук.
На цей турнір завдяки БФ «РОЗУМНА СИЛА» приїхали три команди зі шкіл-інтернатів Львівщини. Львів’яни перемогли, тож уже наступні змагання фонд самотужки організував у Львові і привіз туди дітлахів із Донеччини. У свою чергу, там першість виборола команда із Сєвєродонецька, відтак черговий турнір відбувся знову на Сході.
– Ці змагання проводилися до Дня захисту дітей, і ми запросили команди з різних регіонів. Перше місце завоювали футболісти із Покровська, а отже наступний захід відбудеться там. Таким чином, наш спортивний проект мандрує по Україні, кожного разу охоплюючи все більшу аудиторію, – розповіла Ганна Левчук. – Важливо і те, що діти не тільки завойовують бали та отримують кубки, а й спілкуються, знаходять нових друзів, позитивно й весело проводять час. І ми доводимо, що і у Львові, і на Донбасі – наші, українські діти, в них є спільні інтереси, захоплення, і вони з легкістю знаходять спільну мову.
За матеріалами медіа-клубу підготувала Олександра Воронцова