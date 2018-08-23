За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 22 пожежі в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 22 повідомлення про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 10,8 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 26 одиниць техніки та 106 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 48 ВНП часів минулих війн
21 та 22 серпня в м. Мелітополь по вул. Челюскінців фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 48 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 3 артилерійських снаряда калібру 125 мм, 4 артилерійських снаряда калібру 122 мм, 2 артилерійських снаряда калібру 85 мм, 3 артилерійських снаряда калібру 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібру 45 мм, 10 артилерійських снарядів калібру 23 мм, 3 мінометні міни калібру 82 мм та 14 гранат Ф-1 часів війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.