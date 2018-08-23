ЗАПОРІЗЬКІ ГРОМАДИ НАПОЛЯГАЮТЬ НА ПОВНОМУ ВІДШКОДУВАННІ АКЦИЗУ НА ПАЛИВО

Один з місцевих податків, який грає значну роль в формуванні бюджетів громад є акциз з виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального. До місцевих «скарбниць» цей податок надходить частково. Цю частку регулює Кабінет Міністрів кожні пів року, затверджуючи відповідну постанову. На друге півріччя 2018р. деякі з місцевих бюджетів стикнулися зі зниженням нормативу цього податку. Для Запорізької області проект Постанови КМУ передбачає зниження проценту відрахування частини «паливного» акцизу до бюджетів Бердянська, Мелітополя, Токмаку, Полог та Широківської сільської ради. Така ситуація не влаштовує територіальні громади міст та сіл, селищ, які розраховували на певні надходження та спланували свої бюджети до кінця року. І це на тлі стрімкого підвищення заробітних плат в освітній та медичній сфері.
Пологівський міський голова Юрій Коноваленко звернувся листом до Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також до міністра фінансів України і до виконавчого директора Асоціації Міст України Олександра Слобожана. Він наголошує:
« Згідно з проектом Порядку зарахування частини акцизного податку з
виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до
бюджетів місцевого самоврядування у II півріччі 2018 року, до бюджету м.
Пологи має надходити зменшений відсоток відрахувань. При цьому, тенденція
до зменшення частки спостерігається впродовж 2 років. Починаючи з 2017 року
на території Пологівської міської ради скорочення автозаправних станцій не
відбувалось, навпаки, в І півріччі 2018 року збільшено кількість роздавальних
колонок на діючих АЗС для торгівлі скрапленим газом, зросла вартість палива.
За даними ТСЦ № 245 (колишнє МРЕВ) кількість автомобільного
транспорту, в тому числі корпоративного, який перебуває на території міста/
району постійно збільшується. В минулому році, через невірно обраховані
обсяги реалізації через касові апарати Пологівською міською радою
втрачено майже 3,096 млн. грн. акцизного податку, які надійшли лише в останній день у порядку компенсації.
З метою запобігання втрат місцевого бюджету, прохаємо детально
розглянути причини зменшення частки відрахувань акцизного податку по
Пологівській міській раді (код КОАТУУ 2324210100), можливо через невірне
обрахування обсягів реалізації пального органами фіскальної служби».
Громади б’ють на сполох, тому що кошти, які вони не отримали, мали б піти на розвиток інфраструктури та соціальні програми.
Олександра Оляніна, консультант проекту ПУЛЬС Асоціації Міст України, зауважує:
«Я вважаю, що Кабінет Міністрів України має терміново розглянути всі звернення та зауваження місцевих керівників та прийняти постанову щодоПорядку зарахування частини акцизного податку з палива для того, щоб у найкоротші строки почати розрахунки по цьому податку з місцевими бюджетами, яким дуже потрібні кошти на втілення їх програм та проектів. Треба запобігати створенню штучного напруження на територіях в умовах, коли йде така важлива реформа самоврядування».