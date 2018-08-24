ДЕРЖАВНА СУБВЕНЦІЯ НА РЕМОНТ ДОРІГ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ. КУДИ ПІШЛИ ГРОШІ?

В цьому році на поточний середній ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області передбачена субвенція – 479,7 млн. грн.. Ці гроші в області розподілили таким чином:
– на поточний середній ремонт – 187,8 млн. грн.,
– на експлуатаційне утримання доріг – 291,9 млн. грн.
За словами керівника обласного Департаменту капітального будівництва, розподіл коштів субвенції на поточний середній ремонт проведено пропорційно з урахуванням протяжності доріг загального користування місцевого значення по адміністративним районам області. З урахуванням пропозицій райдержадміністрацій був складений перелік об’єктів поточного середнього ремонту, який погодили з Укравтодором та затвердили розпорядженням Голови облдержадміністрації. Що вийшло за підсумками такого розподілу? Згідно з переліком на 2018 рік запланований поточний середній ремонт 23,4 км доріг місцевого значення, окремими ділянками в кожному районі області. Небагато, враховуючи загалом протяжність шляхів по області та районам. Фахівцями управління дорожнього комплексу Департаменту капітального будівництва кілометраж був переглянутий. Додали ще трошки – до 28,2 км.
На початок серпня торгами був охоплений весь обсяг субвенції, розподілений на поточний середній ремонт. Оголошені процедури закупівлі послуг на всі 19 об’єктів поточного середнього ремонту.
На об’єкті О080789 Запоріжжя – Біленьке, Запорізький район підрядником ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» 17.07.2018 завершено виконання поточного середнього ремонту ділянки протяжністю 3км. Вартість робіт згідно з договором – 23,7 млн. грн.
Укладені договори на загальну суму 53,9 млн. грн. по наступних об’єктах:
– О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка-Бердянськ, Бердянський, Більмацький, Пологівський райони (ділянка протяжністю 5,1 км) – 37,6 млн. грн.;
– О081238 Терсянка – Тернувате – Верхня Терса – станція Залізничне, Новомиколаївський район (ділянка протяжністю 1,3 км) – 7,1 млн.грн.;
– О081558 Пїд’їзд до с. Приморський Посад, Приазовський район (ділянка протяжністю 1,8км) – 9,2 млн. грн..
Плануються роботи по 3-ох об’єктах поточного середнього ремонту із загальною вартістю виконання робіт 36,2 млн. грн.. Це такі дороги:
– О080925 Комиш-Зоря – Кузнецівка – Зачатівка, Більмацький та Розівський райони (2,8 км) – 19,7 млн. грн..;
– С080531 Вільнянськ – Новоселівка – Вільнянка, Вільнянський район (1,3 км) – 10,0 млн. грн.;
– О081981 /О081976/ – Просторе – Квіткове, Чернігівський район (1,1 км) – 6,5 млн. грн.
Більша частина державної субвенції була розподілена на експлуатаційне утримання доріг.
Комплекс робіт з експлуатаційного утримання доріг дозволяє забезпечити збереження споживчих властивостей автомобільних доріг, до проведення поточних середніх та капітальних ремонтів. Експлуатаційне утримання доріг передбачає не тільки реагування на ускладнення погодних умов в зимовий період, але і забезпечення безпечних умов руху дорожнього транспорту. Це ліквідація ямковості, відновлення профілю щебеневих покриттів, планування узбіччя, встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення сигнальних стовпчиків, видалення аварійних дерев та порослі для забезпечення трикутників видимості та видимості дорожніх знаків, скошування трави на узбіччі. За рахунок експлуатаційного утримання доріг також виконуються аварійні роботи на ділянках доріг, які неможливо відремонтувати ямковим ремонтом. При розподілі планової суми коштів на експлуатаційне утримання у поточному році теж була врахована протяжність доріг по районах. Роботи виконуються у всіх районах області. Більше 80-ти відсотків коштів на експлуатаційне обслуговування вже виділені за конкурсами. Щодня на місцевій мережі доріг області працює в середньому 20 бригад підрядників. Виконання робіт з ліквідації ямковості на місцевих дорогах розпочате з 11 квітня ДП «Запорізький облавтодор». З огляду на низькі темпи виконання робіт облавтодором, була проведена робота по залученню субпідрядних організацій по ремонту покриття проїзної частини автодоріг місцевого значення. Так починаючи вже з травня місяця, було залучено додатково бригади субпідрядних організацій для роботи у Вільнянському, Новомиколаївському, Гуляйпільському та Приазовському районах. Пізніше підключені до роботи субпідрядники по Бердянському, Василівському, Запорізькому, Оріхівському, Приазовському, Якимівському, Розівському та Більмацькому районах. Це дозволило суттєво підвищити темпи ліквідації ямковості. Таким чином за допомогою субпідряду на сьогодні ліквідовано 27 тис. м2 ямковості.
В рамках експлуатаційного утримання згідно з укладеними договорами на суму 41,2 млн. грн. в кожному районі області будуть виконані роботи з ліквідації вибоїн покриття пневмоструменевим методом. Обсяг виконання робіт розподілений з урахуванням протяжності доріг.
Натепер із запланованих 132 тис м2 вже ліквідовано ямковості пневмоструменевим методом на площі 44,4 тис. м² в 10-ти районах області.
Завершено виконання робіт пневмоструменевим методом у Василівському, Запорізькому, К-Дніпровському, Оріхівському, Великобілозерському та Мизхайлівському районах. Продовжується виконання робіт у Бердянському, Приморському, Вільнянському та Веселівському районах. Найбільше ліквідовано ямковості пневмоструменевим методом у Запорізькому, Василівському та Михайлівському районах.
Окремо проведені торги по всіх районах області на виконання аварійних робіт. Очікувана вартість послуг по кожному з районів – 4,2 млн. грн. Аварійні роботи дозволяють забезпечити проїзд на аварійно небезпечних ділянках доріг, які, неможливо відремонтувати ямковим ремонтом, загальною протяжністю до 25 км.
Об’єкти аварійного ремонту визначаються за зверненнями громадян, місцевих рад, райдержадміністрацій. Перевага надається ділянкам із найбільшою інтенсивністю руху транспорту. На цих ділянках виконується ремонт основи дорожнього покриття із застосуванням ЩПС та чорного щебеню. Зверху все перекривається шаром асфальтобетонної суміші із застосуванням асфальтоукладальників.
Виконання аварійних робіт за окремими договорами розпочате в червні поточного року. Вже виконані роботи на об’єктах у 10-ти районах області: Запорізькому, Василівському, Розівському, Оріхівському, Пологівському, Якимівському, Гуляйпільському, Веселівському, Михайлівському і Вільнянському районах.
Наразі виконання аварійного ремонту продовжується у 6 –ти районах: Кам’янсько-Дніпровському, Більмацькому, Чернігівському, Великобілозерському, Токмацькому та Запорізькому районах.
На часі залишилась не охопленою торгами сума коштів , розподілених на експлуатаційне утримання – 34,0 млн. грн. Цей залишок буде спрямований на утримання доріг в осінньо-зимовий період та як резерв для співфінансування робіт з експлуатаційного утримання з органами місцевого самоврядування. На початок серпня Управління дорожнього комплексу вже отримало від сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад пропозицій про виконання робіт з ремонту доріг місцевого значення на умовах співфінансування на суму 12,0 млн. грн. та робота продовжується.