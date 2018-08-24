На Запоріжжі дільничні вилучили металобрухт, спирт та боєприпаси

Дільничні офіцери поліції провели санкціонований обшук у Василівському районі. Під час заходів поліцейські вилучили брухт чорного та кольорового металу, спирт та набої. Триває досудове розслідування.
22 серпня дільничні офіцери Василівського відділення поліції під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст. 213 Кримінального кодексу України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) провели санкціонований обшук в селі Скельки.
На території домоволодіння місцевого мешканця 1961 року народження працівники поліції виявили та вилучили близько 4 тон брухту чорного та 23 кг кольорового металу.
Окрім того, поліцейські знайшли 120 літрів етилового спирту та 70 набоїв.
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
У діях фігуранта вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Запоріжжі поліцейські вилучили метамфетамін, зброю та боєприпаси.
Відділ комунікації поліції Запорізької області