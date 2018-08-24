На Запоріжжі, під час рейду на гелікоптері, поліцейські виявили дві наркоплантації

Черговий рейд з виявлення місць незаконного вирощування нарковмісних рослин провели поліцейські. Плантації виявляли за допомогою гелікоптера та квадрокоптерів.
22 серпня, під час загальнодержавної операції «Мак», поліцейські ГУНП в Запорізькій області провели черговий рейд з метою встановлення місць можливого вирощування маку та конопель на території Запорізької області, які важкодоступні для виявлення. Для проведення огляду сільськогосподарських районів акціонерне товариство «Мотор Січ», президентом якого є народний депутат України В’ячеслав Богуслаєв, надало гелікоптер «Мі-2».
Також до проведення розшукових заходів застосовувались шість груп правоохоронців та квадрокоптери, які перевіряли виявлену інформацію щодо незаконних посівів.
За результатами рейду виявлено два незаконних посіви. За всіма фактами тривають перевірки, вирішуються питання про відкриття кримінальних проваджень за ознаками ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці в Оріхівському районі виявили поле незаконно засіяне рапсом більше 100 га. Земля є державною власністю. Наразі триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Керівництво ГУНП в Запорізькій області дякує керівництву АТ “Мотор Січ” за співпрацю у боротьбі з незаконим обігом наркотичних речовин та злочинністю.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські викрили двох підозрюваних у збуті канабісу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області