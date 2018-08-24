У Запорізькій області дільничні офіцери поліції вилучили 19 тонн металобрухту

У Кам’янсько-Дніпровському районі дільничні поліцейські викрили пункт прийому металобрухту, який влаштував чоловік 1975 року народження. Поліцейські вилучили металобрухт і ваги. Триває досудове розслідування.
22 серпня в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 213 Кримінального кодексу України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом), дільничні офіцери поліції провели санкціонований обшук в селі Дніпровка Кам’янсько-Дніпровського району.
Під час заходів за місцем мешкання чоловіка 1975 року народження поліцейські виявили незаконний пункт прийому металобрухту. Дільничні вилучили майже 19 тонн металобрухту та ваги.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку у Василівському районі дільничні вилучили металобрухт, спирт та боєприпаси.
Відділ комунікації поліції Запорізької області