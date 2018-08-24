У запорізькій поліції відбулись урочистості з нагоди Дня державного прапора та Незалежності України

З державними святами працівників поліції, членів профспілки, волонтерів та мешканців Запоріжжя привітав начальник ГУНП області Сергій Коміссаров. Під час урочистих заходів керівник поліції вручив нагороди найкращим співробітникам та запорізьким волонтерам.
23 серпня біля Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відбулись заходи з нагоди Дня державного прапора та Незалежності України.
З державними святами працівників поліції, членів профспілки, волонтерів та мешканців Запоріжжя привітав начальник ГУНП області генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров, який побажав усім присутнім та їхнім сім’ям здоров’я і гарного настрою.
Очільник поліції вручив найкращим працівникам та волонтерам, які співпрацюють та підтримують правоохоронців, нагороди від керівництва поліції, Запорізької обласної ради, державної адміністрації та міської ради.
Окрім того, під час святкування діти із хореографічної групи «02», члени громадської організації «Волонтерський центр «Запоріжжя», профспілки, учасники бойових дій та працівники поліції винесли державний прапор, виготовлений із повітряних кульок, та був зафіксований рекорд України.
Нагадаємо, що на території Запорізької області під час святкування державних свят правопорядок забезпечуватимуть понад 1200 поліцейських.
Відділ комунікації поліції Запорізької області