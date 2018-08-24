Запорізькі оперативники затримали іноземця, який знаходився в розшуку

Працівники Управління карного розшуку розшукали іноземця, який знаходився у розшуку за скоєння злочину Вільнянським відділенням поліції. Чоловік на території України перебував незаконно.
23 серпня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області затримали громадянина Азербайджану, 1967 року народження. Останній з 2015 року розшукувався Вільнянським відділенням поліції за скоєння злочину в сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Окрім того, на території України знаходився незаконно.
На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також він перевіряється на причетність до скоєння злочинів на території держави.
Нагадаємо, що правоохоронці у Запоріжжі під час рейду виявили 5 іноземців-нелегалів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області