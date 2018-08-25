Дивина тижня – найбільший прапор України

Найбільший прапор України, розгорнули небайдужі городяни у Запоріжжі біля сходинок каскаду «Веселка» у день державного прапору.Прапор вважається найбільшим не тільки в Україні, але і у світі, бо має розміри 40 на 60 метрів та вагу у 300 кг, площу -2400кв.м. Саме тому він і потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Прапор виготовлений ще у 2012 році і встиг багато по подорожувати містами України, маючи на мету об’єднувати схід і захід країни, а завершити мандрівку вже в українському Донецьку.
Ініціатором заходу були члени ГО «Батьківщина Молода» (инициаторов наверное можно и не указівать?)
Олександр Максимов