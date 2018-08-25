У Мелітополі поліцейські групи реагування оперативно затримали грабіжника

Зловмисник вдарив потерпілого в обличчя та заволодів мобільним телефоном. Співробітники групи реагування затримали підозрюваного. Викрадене вилучено.
24 серпня близько 20:30 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою про пограбування звернувся місцевий мешканець 1993 року народження.
Біля магазину по вулиці 30 років Перемоги в місті Мелітополь невідомий чоловік вдарив потерпілого в обличчя, заволодів мобільним телефоном та втік.
Співробітники групи реагування, під час відпрацювання, оперативно встановили місцезнаходження підозрюваного. Раніше незасудженого мешканця Мелітополя 1990 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучено викрадене.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 206 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що працівники поліції затримали зловмисника, який у Комунарському районі Запоріжжя обікрав чоловіка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області