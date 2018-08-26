«Запорізька правда» збирає друзів на підтримку роздержавлення видання

У понеділок, 27 серпня, на центральній площі Запоріжжя, біля адміністративного будинку Запорізької обласної ради на пл. Фестивальній, за адресою пр. Соборний, 164 (з боку проспекту біля входу в облраду), о 10.00 зберуться друзі газети «Запорізька правда», щоб спонукати депутатів – членів погоджувальної ради і президії внести питання про роздержавлення у чергу денну Двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбудеться 30 серпня 2018 року.
Захід ініційовано Запорізькою обласної організацією національної спілки журналістів України.
Нагадаємо, що на Двадцять другій сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбулося у червні 2018 року (проект рішення, підготовлений юридичним управлінням облради за сприяння експертів і медіа-юристів в рамках програми ОБСЄ з підтримки реформування комунальної і державної преси з урахуванням всіх спірних питань, вносив голова запорізької обласної ради Г.В.Самардак), для його ухвалення не вистачило 2-х голосів. Окремо прошу звернути увагу, що фракція політичної партії «Блок Петра Порошенка» під проводом її керівника – депутата облради, заступника голови Запорізької облдержадміністрації Е.А.Гугніна, у повному складі проігнорувала це голосування. При цьому члени цієї фракції були присутні у сесійному залі, втім не голосували ані «за», ані «проти», ані «утрималися».
Аналогічний проект рішення, підготовлений юридичним управлінням облради за сприяння експертів і медіа-юристів в рамках програми ОБСЄ з підтримки реформування комунальної і державної преси, на розгляд прийдешньої сесії вніс депутат Запорізької обласної ради Г.Г.Фукс (фракція ВО «Батьківщина»).
На жаль, на попередній погоджувальній раді цей проект був відхилений і не включений до черги денної поточної сесії з ініціативи того ж Е.А.Гугніна.
Виникла кризова ситуація, яка може призвести до ліквідації з 1 січня 2019 року (згідно Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24 грудня 2015 року № 917-VIII, який вступив у силу 1 січня 2016 року) єдиної україномовної газети, що висвітлює продержавницькі патріотичні позиції, призведе до суттєвих втрат боєздатності нашої держави в інформаційній сфері на території суттєво наближеній до зони бойових дій. Адже реальна війна з агресором і окупантом ведеться не тільки в окопах, але й у інформаційному просторі. З огляду на гібридну війну, яка точиться сьогодні на Донбасі, інформаційна безпека перестала бути віртуальним поняттям і набула чітких окреслень А газета «Запорізька правда» є дієвою зброєю у захисті інтересів нашої держави в інформаційному просторі.
Нині на площі зберуться представники трудового колективу «Запорізької правди», колеги-журналісти з інших запорізьких ЗМІ, активісти, ветерани АТО, учасники Запорізького Майдану, волонтери, громадські діячі, представники ради духовних лідерів християнських громад області, а також байкерскої спільноти, козацького жіноцтва, інші небайдужі громадяни, кого не обходить доля «Запорізької правди».
В рамках заходу депутатам Запорізької обласної ради – членам погоджувальної ради і президії ЗОР буде вручено звернення про нагальність включення питання про роздержавлення «Запорізької правди» до черги денної прийдешньої сесії.
Запрошуємо всіх, хто вболіває за долю видання, долучитися до нашого заходу!
Прес-центр ЗОО НСЖУ