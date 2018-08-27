ГІМНАЗІЯ « СУЗІР’Я» ВПЕВНЕНО КРОКУЄ У МАЙБУТНЄ

Оріхівська гімназія № 1 «Сузір’я»–найбільший загальноосвітній заклад у районі. Тут впроваджуються передові методи у навчально-виховному процесі, кожен з 56 педагогів знаходиться у постійному пошуку вдосконалення роботи з дітьми. Про підсумки роботи колективу і перспективи розвитку розповідає в.о.директора Наталія Кудіна.
–Чи задоволені Ви досягненнями закладу у минулому навчальному році?
— Для нашої гімназії він був роком наполегливої творчої праці педагогічного колективу, гімназистів та їх батьків з формування компетентного випускника з глибокими академічними знаннями, здатного до саморозвитку й самовдосконалення; виховання патріота своєї держави з високими моральними якостями; прищеплення вихованцям кращих рис української ментальності – працелюбності, справедливості, толерантності, шанобливого ставлення до родини. Пріоритетними в гімназії залишалися національно-патріотичне і трудове виховання. Для навчання та виховання гімназистів були створені належні санітарно-гігієнічні умови: дотримання теплового режиму, забезпечення дітей гарячим харчуванням, озеленення не тільки класних кімнат, але й рекреацій. Робота педагогічного колективу гімназії спрямовувалась на реалізацію плану заходів підготовчо – формувального етапу науково – методичної проблеми гімназії : «Реалізація компетентнісного підходу як чинник підвищення ефективності освітнього процесу в гімназії».
— У вас діють профільні класи і здійснюється допрофільне навчання?
–Так , функціонували 4 профільні класи: української та англійської філології та математики.З метою формування у гімназистів правильного вибору профілю навчання, вивчення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своїх особистих переваг з позиції майбутньої освітньої та професійної діяльності, у гімназії здійснюється допрофільне навчання, яке реалізується через роботу класів з поглибленим вивченням окремих предметів: художнього профілю (рисунок, живопис, ліплення, декоративне мистецтво);з поглибленим вивченням іноземних мов; з вивченням двох іноземних мов.
— Гімназисти успішно виступають на предметних олімпіадах? А скільки випускників показали результати високого рівня?
–113 гімназистів були у минулому навчальному році учасниками районного етапу учнівських олімпіад ,де зайняли 88 призових місць.
184 учні показали результати високого рівня, 11 випускників 11-х класів отримали медалі, 14 учнів 9-х класів –свідоцтва з відзнакою.
Можна багато розповідати і про творчі та спортивні досягнення наших дітей, але це займе значну газетну площу.
— Мені відомо, що педагогічний колектив гімназії постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Що повідомите з цього питання?
— Три сесії підвищення кваліфікації вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018-2019 н.р., пройшли три вчителі початкових класів; тренінг «Нова українська початкова школа: управлінський аспект» – 3 педпрацівники.
Більше 20 наших педагогів вчилися на курсах підвищення кваліфікації і тренінгах при ЗОІППО, також учителі закладу взяли участь більш ніж у ста вебінарах за різноманітною тематикою.
–Скільки першокласників навчатиметься у гімназії нинішнього навчального року?
–У тісній співпраці з дошкільними закладами №№ 4,5,8,10 своєчасно й організовано проведено набір майбутніх першокласників: до гімназії зараховано 85 дітей, створено три перших класи . Їхні класоводи –Наталя Крат,Тетяна Таран і Юлія Федорчук.
— Розкажіть,будь ласка, про те,що зроблено у закладі з метою реалізації Концепції Нової української школи та створення освітнього простору для першокласників?
–До цієї справи колектив поставився з великою відповідальністю: обладнано класні кімнати для першачків антисколіозними партами, оригінальними шафами-контейнерами з індивідуальними поличками для кожного учня і для зберігання шкільного приладдя, столами та стільцями, динамічними стендами для дитячих робіт,а також оснащені комп’ютерами, плазмовими телевізорами, оргтехнікою.
На першому поверсі є кімната відпочинку,обладнана меблями,килимом,іграми,а у бібліотечно-інформаційному центрі – куточок релаксації «Читай». Оновлені інтер’єри коридорів першого поверху:кольорове нанесення ігор на підлогу і оформлення батарей опалення,встановлені дошки для малювання,є настільні ігри. Тут можна подорожувати лабіринтами,пограти у «класики»,пробігтися різнокольоровими східцями,навчитися математичним діям.
Створено народознавчий куточок «Українська світлиця» та ігровий майданчик на подвір’ї гімназії.
Для забезпечення функціонування закладу освіти в режимі розвитку для оновлення, поповнення та зміцнення матеріально-технічної бази в минулому навчальному році в гімназії було придбано чимало оргтехніки,для
бібліотечного фонду БІЦу придбано дитячих книг на суму 2035 грн.
Прикрашають ганок незвичайні лавки у вигляді набору різнокольорових олівців, які подарував випускник гімназії Сергій Мороз.
У кінці серпня у гімназії «Сузір’я» відбулась нарада керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти Оріхівської територіальної громади щодо впровадження державного стандарту Нової української школи його учасники мали нагоду оглянути затишні класи з партами-трансформерами для першокласників,шафами з роздатковим дидактичним матеріалом для кожного учня, м’якими меблями і яскравими куточками для відпочинку.
Початок навчального року,здавалось би,звичайна подія,але для педагогів гімназії це нова сходинка до здійснення мрій,бажань,сподівань на досягнення суттєвих результатів у новому освітньому просторі. Колектив впевнено крокує у майбутнє.
Тамара КУРОЧКІНА
м. Оріхів