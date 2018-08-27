На Запоріжжі заарештовано підозрюваного у пограбуваннях

Працівники кримінальної поліції затримали мешканця Херсонської області, який підозрюється у скоєнні пограбувань на території Василівського району. На даний час фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Триває розслідування кримінального провадження.
23 серпня близько 03:00 пограбували мешканця села Скельки Василівського району 1960 року народження. Біля подвір’я будинку потерпілого побив та відібрав мобільний телефон чоловік, який винаймав у нього житло.
Працівники кримінальної поліції встановили місцезнаходження та затримали підозрюваного.
У раніше засудженого мешканця Херсонської області 1980 року народження поліцейські вилучили мобільні телефони.
Наразі встановлена причетність підозрюваного до скоєння ще одного аналогічного злочину. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді арешту.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Усього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 208 пограбувань.
Нагадаємо, що в Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали грабіжника.
Відділ комунікації поліції Запорізької області