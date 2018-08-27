У Мелітополі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який викрав худобу та незаконно вирубав дерева

23 серпня слідчим Мелітопольського відділу поліції закінчено досудове розслідування та обвинувальний акт скеровано до місцевого суду стосовно раніше незасудженого мешканця Мелітопольського району, який обґрунтовано підозрюється у крадіжках худоби та незаконній порубці дерев.
Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник викрав з пасовищ в селах Терпіння та Спаське Мелітопольського району три худоби. Дільничні офіцери поліції встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець Мелітопольського району 1996 року народження. Громадянин перевозив викрадену худобу на автомобілі «Газель» та продавав її односельцям. Поліцейські одну тварину знайшли на території одного із домоволодінь в селі Терпіння, вилучили та повернули власнику.
Крім того, слідчим доведена причетність чоловіка до незаконної порубки лісу. Він в лісосмузі на території Новобогданівської об’єднаної громади спиляв 32 дерева акації. Загальна сума збитку більше 200 000 гривень.
16 серпня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1, 2 ст. 185 (крадіжка) та ч.1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Згідно інкримінованих статей, чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 2179 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що оперативники затримали зловмисника, який у Комунарському районі Запоріжжя проник на територію домоволодіння та скоїв крадіжку велосипеду.
Відділ комунікації поліції Запорізької області