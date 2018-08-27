У Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали грабіжника

Зловмисник вирвав з рук неповнолітнього мобільний телефон та втік. Патрульні оперативно встановили місцезнаходження нападника. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
26 серпня близько 14:50 біля будинку по вулиці Кам’яногірській зловмисник вирвав мобільний телефон з рук хлопця, 2005 року народження, та втік.
Отримавши прикмети нападника та напрямок в якому той зник, під час відпрацювання району скоєння кримінального правопорушення, патрульні встановили місцезнаходження зловмисника.
Раніше засудженого місцевого мешканця 1995 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Зловмисника перевіряють на причетність до скоєнні аналогічних злочинів на території району та міста Запоріжжя.
З початку року запорізькими поліцейськими 207 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські групи реагування оперативно затримали грабіжника.
Відділ комунікації поліції Запорізької області