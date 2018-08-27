З музикою по життю

Проходячи повз дитячий садок «Калинка», що на Оріхівщині, завжди чуєш дзвінкий дитячий сміх. В ньому працює великий і дружній колектив педагогів. Серед них є музичний керівник – натхненна та дуже талановита жінка – Діхтяр Руслана Володимирівна.
Народилася вона в селі Головлі Хмельницької області. Коли ще навчалася в початковій школі, до села приїхав чоловік, який дуже гарно грав на баяні, вона захоплювалась його музикою. Відтоді і зародилася мрія навчитися грати на баяні. З десяти років Руслана Володимирівна почала відвідувати музичну школу, яка знаходилася за 100 кілометрів від дому. Хоч інколи було важко туди діставатися, але перемагало бажання займатися музикою.
Після школи Руслана Володимирівна вступила до Львівського музично-педагогічного училища. Вийшовши заміж, переїхала до міста Оріхова Запорізької області. Стаж роботи музичним керівником 29 років. Двоє її доньок і трирічна онучка, теж дуже люблять музику. В родині, хоч і немає музичних професіоналів, всі співають, особливо маленька Катруся.
«Стати музичним керівником мене змусило життя, але я зовсім не жалію. Це справжнє диво, бачити, як дитина відкриває для себе світ музики. А що може зрівнятися з дитячим святом, де гра і казка, музика, пісня, танок все заворожує чарами, дарує миті щастя дітям і дорослим. Я можу сказати, що я – щаслива, бо своє життя пов’язала з музикою та педагогікою. Мені здається, що нема у світі людини, яка байдуже ставиться до музики, адже в ній втілено все прекрасне, світле, добре.»
Руслана Володимирівна – ніби справжня фея, яка дивовижною силою своєї фантазії може перетворити музичну залу в театральну сцену з великою кількістю різноманітних декорацій. Для людини з талантом і любов’ю до праці не існує перешкод. І доказом цьому є музичний керівник, яка створює дійсно чарівні свята. На них отримують насолоду не лише діти, а й батьки. Завдяки своєму креативному мисленню, широкій душі й таланту, кожне свято за її постановкою – шедевр. Батьки неодноразово витирали сльози зі своїх очей на дитячих святах. Це були сльози від тих почуттів, які пробуджувались завдяки неперевершеним душевним номерам. Ця жінка, ніби чарівним ключиком відкриває дитячі таланти.
«Сучасне життя безупинно змінюється, і з кожним роком у дітей з’являються нові інтереси та нові ідеали, але я стараюся йти в ногу з ними. Я дуже люблю свою професію і хочу, щоб якомога більше дітей подружилися з музикою. Моя професія – найкраща професія у світі! Особливим днем для мене та моєї малечі є 1 ВЕРЕСНЯ. День знань – особливе свято! Завжди яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати всім, як малюкам, так і дорослим, успіхів та приємних вражень у новому навчальному році» – говорить Руслана Володимирівна Діхтяр.
Лілія Рясна,
Голова Оріхівської районної організації Партії
«Солідарність жінок України»