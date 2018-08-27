За минулі вихідні запорізькі митники виявили два випадки перевезення “холодної зброї”

25 серпня в запорізькому аеропорту під час здійснення митного контролю та оформлення багажу і ручної поклажі громадян, які прилетіли міжнародним авіарейсом “Стамбул-Запоріжжя”, в багажному відділенні була виявлена валіза з речами, яка прибула як багаж, що незапитувався.
Того ж дня до відділу митного оформлення митного поста “Запоріжжя-аеропорт” звернувся громадянин для її отримання. Під час проведення митного контролю речей співробітники митниці виявили у валізі серед особистих речей два ножі в чохлах чорного кольору. Вони були заховані у черевику, що значно утруднювало їх виявлення.
Один ніж загальною довжиною 22,5 см був з металевим клинком та з рукояткою, яка виконана з невідомого матеріалу, другий – 27,5 см з металевим клинком та рукояткою.
Наступного дня під час митного оформлення пасажирів міжнародного авіарейсу “Запоріжжя-Варшава” громадянин США самостійно обрав спрощену форму митного контролю, без заповнення митної декларації. Після проходження “зеленого коридору” у його валізі виявлено також два ножі, які знаходились поверх особистих речей. Жодних дозвільних документів на їх перевезення він не надав.
Своїми діями громадяни порушили вимоги наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622 в частині переміщення холодної зброї через державний кордон України. За даними фактами складені протоколи про порушення митних правил, предмети правопорушення вилучені та передані на склад митниці.
Запорізька митниця ДФС