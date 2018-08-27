За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 29 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 29 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 8,955 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 26 одиниць техніки та 119 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: за добу на Азовському морі врятовано трьох людей
За добу на Азовському морі врятовано трьох людей. Подія сталися в смт Кирилівка Якимівського району.
Об 11:26 в районі пляжу б/в «Причал» на відстані 60 метрів від берега фахівці окремого поста АРЗ СП врятували двох чоловіків віком 28 та 29 років, жителів міст Харків та Київ, які самостійно не змогли доплисти.
Згодом о 14:10 в районі пляжу б/в «Біла лілія» на відстані 50 метрів від берега рятувальники доставили на суходіл 68-річного жителя Енергодару, який знесилився під час купання та самостійно не зміг виплисти.
Усі врятовані від медичної допомоги відмовилися.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
27-28 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 27 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Малохмарно, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19°, місцями 6-11о, вдень 28-33°.
по місту Запоріжжя
Малохмарно, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 16-18°, вдень 31-33°.
по Азовському морю
Вітер східний, 6-11 м/с, пориви 14 м/с. Без опадів. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 19-24°, вдень 27-34°.
Прогноз погоди на 28 – 29 серпня 2018 року
по Запорізькій області
28.08.18 – Малохмарно, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 14-19°, вдень 28-33°.
29.08.18 – Малохмарно, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19°, вдень 28-33°.