Запорізькі автовласники поповнили місцевий бюджет на 6 мільйонів

З початку року власники VIP-авто сплатили до місцевих бюджетів Запорізької області 6 мільйонів 150 тисяч гривень транспортного податку. Рівень надходжень на 2,3 мільйона або на 60 відсотків перевищив минулорічний.
Найбільші суми перерахували юридичні та фізичні особи м. Запоріжжя – майже 2,8 мільйона, що на 1,2 мільйона більше, ніж торік. Автовласники Мелітопольщини та Приазов’я спрямували до скарбниці 760 тисяч, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 685 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 400 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 390 тисяч.
Нагадаємо, ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень на рік. Він нараховується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 мільйон 396 тисяч 125 гривень). У цьому році граничний термін сплати фізичними особами транспортного податку – 29 серпня.
Головне управління ДФС у Запорізькій області