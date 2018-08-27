Запорізькі митники упередили незаконне вивезення валюти

У міжнародному аеропорту м. Запоріжжя під час митного оформлення пасажирів, які відлітали рейсом “Запоріжжя-Стамбул”, громадянка України вирішила обрати “зелений коридор”, де митний контроль здійснюється у спрощеному порядку, без заповнення декларації.
Після того, як вона перетнула “білу смугу”, що позначає закінчення “зеленого коридору”, фахівці Запорізької митниці ДФС виявили у її сумочці іноземну валюту, а саме: десять тисяч євро та п’ять тисяч доларів США. Дозвільних банківських документів на вивезення валюти вона не надала.
Оскільки дозволена сума на вивезення валюти без письмового декларування та документів, що підтверджують її зняття у банках, складає до десяти тисяч євро, громадянка порушила митні правила, передбачені статтею 471 Митного кодексу України.
Саме цю суму пасажирці повернуто, а частину грошей, що перевищувала норму (п’ять тисяч доларів США), тимчасово вилучено.
Зауважимо, порядок вивезення валютних цінностей регулюється Митним кодексом України, розпорядчими документами Кабінету Міністрів України та Національного банку України. Докладна інформація розміщена на сайті Державної фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/viijdjayuchi-z-ukraini/peremischennya-valyutnih-tsinnostey/.
Запорізька митниця ДФС