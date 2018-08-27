Жінка – Українка

Чудове мальовниче село Костянтинівка – найбільше в Україні та найкраще в світі. Саме воно відіграло велику роль в житті цієї жінки
Людмила Стефанівна Крижко — директор закладу дошкільного закладу, вихователь-методист вищої категорії, депутат сільської ради, член ради ветеранів села Костянтинівка, активний учасник Міжнародних, Всеукраїнських семінарів, тренінгів, делегат І та ІІІ освітянських з’їздів України, Берегиня народних традицій, звичаїв, обрядів, культури рідного краю, учасниця народно-фольклорного ансамблю «Чарівниці», та просто чуйна людина, яка вміє бачити прекрасне і творити добро. Жінка закохана в своє рідне село, улюблену роботу та пісню, яка супроводжує її усе життя.
Доля подарувала їй нескінченну енергію, природну безмежну любов до життя та природжений талант успадкований від батька та матері. Ще з дитинства її улюбленим місцем була сцена на яку вона виходила з веселими дитячими піснями та віршами, запальними танцями та гуморесками. Разом з людиною-оркестром її батьком Стефаном Федоровичем, маленька Людмила заворожувала своїм талантом глядачів, які відкрили в дівчинці двері в дорослий світ яскравих подій та творчих злетів.
Після закінчення середньої школи Людмила вступила до культурно-освітнього училища міста Мелітополя, де навчалася співам, грі на музичних інструментах, народним танцям, брала активну участь в житті училища: була учасником художньої агітбригади, з якою гастролювала всією Запорізькою областю
Ця завзята дівчина встигала все, і допомогти хворій матері по господарству, і приглянути за молодшою сестрою та ще й поспівати в улюбленому народному колективі «Трактористочки». На той час цей колектив був дуже популярним на Мелітопольщині. Кожна пісня у виконанні тих молодих дівчат була пронизана любов’ю до рідної української землі та викохана матусиними і бабусиними руками.
В 1976 році Людмила Стефанівна була призначена на посаду директора будинку культури села Костянтинівка в якому пропрацювала майже 10 років, за цей час створила чудовий культурний простір для жителів села – 14 різноманітних гуртків, колективів народної творчості та фотостудія. Жодної хвилини її життя не було витрачено дарма, кожна доросла людина в селі пам’ятає ті найкращі юнацькі роки, проведені поруч з цієї завзятою дівчиною. Її творче натхнення, турбота про збереження культури та звичаїв рідного краю, успадкування батьківських традицій родинами і сьогодні залишаються головною метою та джерелом життя Людмили Стефанівни. З 1984 року Людмила Стефанівна присвятила себе наймолодшим дітям села Костянтинівка, керує дитячим під казковою назвою «Теремок».
Величезний досвід жінки-берегині, свою любов до Української землі, рідної Костянтинівки, Запорізького краю Людмила Стефанівна передає маленьким вихованцям, від яких буде залежати щасливе, мирне, майбутнє нашої рідної України та її чудового, працьовитого, веселого народу. Жіноча мудрість та життєдайна енергія знаходить відображення в активній громадянській позиції Людмили Стефанівни. Впродовж двох років була відроджена робота районної організації Партії «Солідарність жінок України», коли її очолила Людмила Стефанівна.
Людмила Стефанівна сподівається, що продовжувати її надбання будуть чудові донечки Олена та Наталія, онучки Юлія та Єва, а також молоді педагоги в яких вона вкладає свою душу та серце.
«А в переддень першого вересня, дня, з якого починається дорога в майбутнє, бажаю кожному досягти своєї мети у житті, дорослим знайти порозуміння, а малятам зустріти добрих і надійних друзів» – говорить Людмила Стефанівна Крижко – Жінка-Українка.
Олена Каплуновська,
Голова Запорізької обласної організації
Партії «Солідарність жінок України»