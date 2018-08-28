На Запоріжжі ліквідовано підпільний цех з виробництва фальсифікованого вина

Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області ліквідували підпільний цех, в якому виготовляли фальсифіковане вино.
В рамках проведення операції “Акциз-2018” та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 КК України оперативники встановили, що незаконне виробництво організував в одному із сіл області місцевий житель у приватному будинку. Фальсифікат виготовлявся за допомогою ароматизаторів з різними фруктовими смаками та спирту.
Готову продукцію фігурант реалізовував в місцях масового відпочинку громадян на узбережжі Азовського моря, а також через створені акаунти у системі обміну повідомленнями відомих мобільних додатків.
За результатами проведених обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання 18,5 тисячі літрів вина та виноградного сусла в пластикових ємностях, 1,1 тисячі літрів рідини з характерним запахом спирту в пластикових ємностях, ароматизатори з різними фруктовими смаками, обладнання для масового виготовлення фальсифікату, 35,5 тисячі гривень, отриманих від реалізації незаконно виготовленої продукції, а також чорнові записи, мобільні телефони тощо.
Загальна вартість вилучених підакцизних товарів склала майже 2,9 мільйона гривень.
Зразки алкогольної продукції відібрано для проведення експертного дослідження.
Головне управління ДФС у Запорізькій області