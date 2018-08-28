На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який скоїв вбивство одного товариша та ледь не вбив іншого

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам, запорізькі поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України, який під час сварки, в місті Пологи вбив одного чоловіка, а іншого – поранив. Речові докази вилучено.
27 серпня близько 18:20 до Пологівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Плеханова в місті Пологи двоє чоловіків з тілесними ушкодженнями.
Слідчо-оперативною групою на місці події виявлено двох місцевих мешканців 1990 років народження з ножовим пораненням тулубу. Один з них від отриманого ушкодження помер, іншого – госпіталізовано до лікарні. Слідчі вилучили з місця події знаряддя злочину та інші речові докази.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника та затримали його.
Встановлено, що близько 18:00 після спільного розпиття спиртних напоїв, між трьома чоловіками стався конфлікт. В результаті зловмисник спричинив ножові поранення тулубу двом опонентам та зник з місця події.
Раніше засудженого підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Слідчим Пологівського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 56 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що у Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали грабіжника.
Відділ комунікації поліції Запорізької області