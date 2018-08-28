Наша газета потрібна людям

У день зібрання погоджувальної ради і президії Запорізької обласної ради напередодні Двадцять третьої сесії ЗОР сьомого скликання, що відбудеться, 30 серпня 2018 року, трудовий колектив нашої газети разом з трудовим колективом видавничого будинку «Кераміст» за підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України на мітингу біля адмінбудинку облради закликав депутатів виконати Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» по відношенню до «Запорізької правди».
Нагадаємо, що за ініціативи заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації – депутата обласної ради і керівника депутатської фракції Блока Петра Порошенка «Солідарність» Едуарда Гугніна питання про роздержавлення газети «Запорізька правда» було знято з черги денної поточної сесії. Пана Гугніна анітрохи не збентежив той факт, що він своїми діями порушує чинний Закон України і фактично унеможливлює реалізацію ініціативи лідера своєї партії – Президента України Петра Порошенка з реформування державної і комунальної преси.
Щоб виправити ситуацію і втлумачити, зокрема, пану Гугніну необхідність виконувати закони України принаймні представниками Президента України у Запорізькій області, за ініціативи нещодавно зареєстрованої громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди» працівники нашої газети і колеги з інших запорізьких ЗМІ, а також читачі і передплатники, представники різних громадських організацій, громадські активісти із числа АТОвців, майданівців, козацького жіноцтва, переселенців, різних релігійних конфесій, Запорізької обласної організації «Просвіта» попри робочий день і страшенну спеку вийшли під стіни облради з плакатами із відповідними закликами.
В ході мітингу люди говорили про необхідність зберегти єдине україномовне видання регіонального рівня у Запорізькій області із сторічною(!) історією для жителів краю. Аргументів на користь збереження газети наводилося чимало. А найголовніший – імовірна ліквідація єдиної україномовної газети, що висвітлює події і факти на продержавницьких патріотичних засадах ( А це безумовно станеться з 1 січня 2019 року згідно Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», якщо питання про її роздержавлення не буде вирішено.) призведе до суттєвих втрат боєздатності нашої держави в інформаційній сфері на території, суттєво наближеній до зони бойових дій. Адже реальна війна з агресором і окупантом ведеться не тільки в окопах, але й у інформаційному просторі. З огляду на гібридну війну, яка точиться сьогодні на Донбасі, інформаційна безпека перестала бути віртуальним поняттям і набула чітких окреслень А газета «Запорізька правда» є дієвою зброєю у захисті інтересів нашої держави в інформаційному просторі.
Звернення до членів погоджувальної ради щодо ухвалення рішення про включення питання з роздержавлення «Запорізької правди» до черги денної поточної сесії я передала депутатам особисто. На жаль, наша аргументація жодним чином не вплинула на пана Гугніна – учасника цього зібрання. На засіданні погоджувальної ради він продовжив наполягати саме на ліквідації «Запорізької правди». Така його позиція дає підстави вважати, що Е.А.Гугнін штучно гальмує питання реформування КП «Газети «Запорізька правда» ЗОР, що є життєво необхідним для збереження нашого регіонального видання. Це може бути обумовлене бажанням приховати факт нецільового використання коштів місцевого бюджету за 2017 рік, оскільки підпорядкований Е.А.Гугніну, як заступнику голови облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької облдержадміністрації (керівник Л.Р.Шишинашвілі), що є єдиним розпорядником бюджетних коштів за Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, не забезпечив виконання рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Запорізької обласної ради № 46 від 06.04.2017р. «Про внесення змін до Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 р. № 2» і недофінансував життєві потреби нашого видання у другому півріччі 2017 року на суму 511 000,00 грн.
Тобто, вказаний Департамент із загальної суми підтримки КП «Газета «Запорізька правда», затвердженої Програмою у сумі 811 000,00 грн., ініціював подання проекту рішення сесії облради щодо часткового виділення коштів у першому півріччі 2017 р. на друк нашої газети у сумі 300 000,00 грн., а подальшу обіцянку внести аналогічний проект у другому півріччі 2017 року на суму 511 000,00 грн. залишив без виконання.
Відтак кошти у сумі понад півмільйона гривень до теперішнього часу не виділені, внаслідок чого наше комунальне підприємство вимушене було забезпечувати видання газети «Запорізька правда» у борг за рахунок матеріалів і потужностей місцевого ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст». Це призвело до виникнення великої заборгованості КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради перед ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» за друк газети, втрати довіри до видання у бізнес-спільноті та ухвалення судового рішення ( судове засідання також було ініційовано паном Гугніним) про стягнення боргу з нашого комунального підприємства, до якого додалися 1,5% судових витрат та можуть бути додані ще й 10% виконавчого збору.
Така позиція представника Президента України у Запорізькій області Е.А Гугніна спонукала нас звернутися із відповідним листом до Глави держави. Сподіваємось, що Президент Петро Порошенко втрутиться у цю ситуацію і надасть дієву допомогу у її вирішенні на користь громади Запорізької області і держави Україна, що дозволить зберегти для людей газету «Запорізька правда», яка святкуватиме у листопаді 2018 року свою 101-шу річницю! А саме – принаймні, надасть мудру пораду заступнику голови облдержадміністрації, депутату місцевої обласної ради – керівнику фракції БПП Е.А.Гугніну посприяти поверненню боргів за друку газети «Запорізька правда» у 2017 році, і забезпечити успішний процес роздержавлення нашого видання.
Що ж до результатів засідання погоджувальної ради ЗОР, то до честі депутатів його учасників рішення про внесення питання про роздержавлення нашої газети до черги денної поточної сесій все ж було ухвалене.
Його внесення у чергу денну сесії закріпили і на засіданні президії ЗОР, що відбулося одразу після погоджувальної ради. До слова, на нинішній сесії депутати мають розглянути понад 100(!) питань.
Разом з тим, питання чи буде ухвалено рішення про реформування КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР, допоки залишається відкритим. Тому, щоб нагадати депутатам про відповідальність перед громадою області за збереження для людей нашого видання і про потребу у дотриманні законів України, ми знову виходимо під стіни облради на акцію підтримки «Запорізької правди». Про перебіг подій читайте у наступному випуску нашої газети.
Прошу дану публікацію вважати відкритим зверненням до головного прокурора області Валерія Романова щодо перевірки дотримання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Його відповідь на цю публікацію ми також опублікуємо на шпальтах нашої газети.
Наталя Зворигіна