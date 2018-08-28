Податкові надходження від підприємців спрощеної системи оподаткування зросли на 120 мільйонів

З початку року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшов 621 мільйон гривень єдиного податку, що на 120 мільйонів або на 24 відсотки перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
Найбільші суми забезпечили суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи – понад 400 мільйонів, що на 86 мільйонів або на 27 відсотків більше, ніж торік. Сільгоспвиробники, які перебувають у четвертій групі спрощеної системи оподаткування, спрямували до скарбниці 134,6 мільйона, збільшивши рівень сплати на 18 відсотків або на 20,7 мільйона. Юридичні особи третьої групи поповнили місцеві бюджети на 85,6 мільйона, що на 14 мільйонів або на 19,5 відсотка перевищує минулорічні дані.
Близько половини надходжень сплачено до бюджету м. Запоріжжя – 302 мільйони, скарбниці м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів отримали 73,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 55,5 мільйона.
Cпрощену систему оподаткування використовують майже 46 тисяч підприємців-фізосіб, понад 8,2 тисячі юридичних осіб перебувають у третій групі, також у територіальних підрозділах фіскальної служби регіону зареєстровано 2,2 тисячі сільськогосподарських підприємств-платників єдиного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області