Проект рішення про реформування газети «Запорізька правда» депутати розглянуть на 23-й сесії облради

Керівники депутатських фракцій Запорізької обласної ради погодили додаткові питання, які будуть включені до порядку денного 23-ї сесії. Рішення узгодили під час засідання Погоджувальної ради.
Серед них – проект рішення Про реформування комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради. Більшістю голосів питання винесено на розгляд сесії 30 серпня.
Крім того, депутати підтримали пропозицію додатково включити до порядку денного проект Про призначення обласної стипендії учням закладів професійно-технічної освіти. На стипендію претендують 28 кращих учнів пту Запорізької області, та проект Про призначення стипендії Запорізької обласної ради студентам закладів вищої освіти на яку претендують 11 відмінників навчання. Крім того, з поміж додаткових питань, які були запропоновані на розгляд обласного парламенту депутати погодили низку питань про визначення кандидатур на відзначення Почесними грамотами Верховної ради України, декілька кадрових, майнових питань. Всі вони попередньо були розглянуті в профільних депутатських комісіях.
Загалом, під час чергової 23-ї сесії Запорізької обласної ради депутати планують розглянути понад 100 питань порядку денного.