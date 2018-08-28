В Якимівському районі в результаті аварії пасажирку автомобіля госпіталізовано до лікарні

Водій легкового автомобіля, на автошляху в Якимівському районі, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Внаслідок аварії пасажирку автомобіля госпіталізовано до лікарні.
28 серпня близько 9:00 біля села Косих Якимівського району на автошляху «Якимівка-Кирилівка» водій автомобіля «Audi», мешканець Харьківської області 1981 року народження, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2111» під керуванням мешканця Мелітополя 1977 року народження. Після зіткнення автомобіль «ВАЗ-2111» перекинувся та опинився в кюветі.
Внаслідок аварії до районної лікарні госпіталізована пасажирка автомобіля «ВАЗ», мешканка Мелітополя 1973 року народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом, в результаті чого п’ятеро осіб доставлені до лікарні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області