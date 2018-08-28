За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 50 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 50 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 15,985 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 57 одиниць техніки та 236 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Веселівський район: вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку
27 серпня о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Молодіжній в с. Калинівка Веселівського району.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок на загальній площі 80 кв.м.
О 18:00 вогнеборці локалізували займання, а о 20:40 – повністю ліквідували.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
м. Мелітополь: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
27 серпня о 19:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Інтеркультурна м. Мелітополь.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку на загальній площі 100 кв.м.
О 19:31 вогнеборці локалізували займання, а о 19:46 – повністю ліквідували.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
28-30 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 28 серпня по Азовському морю очікується східний вітер 12-17 м/с.
Прогноз погоди на 28 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Малохмарно, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20°, місцями до 10о, вдень 29-34°.
по місту Запоріжжя
Малохмарно, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 16-18°, вдень 31-33°.
по Азовському морю
Вітер східний, вночі 6-11 м/с, пориви 14 м/с, вдень 12-17 м/с. Без істотних опадів. Видимість добра. Висота хвиль 7-12дм. Температура повітря вночі 19-24°, вдень 28-33°.
Прогноз погоди на 29-30 серпня 2018 року
по Запорізькій області
29.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19°, вдень 28-33°.
30.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19°, вдень 29-34°.