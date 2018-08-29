Бліц-опитування: Які емоції у вас викликає згадка про школу?

1.Евген, приватний підприємець:
-З віком згадки про школу стають все тепліше і тепліше. Хоча у дитинстві школу дуже не любив. Як тільки отримав атестат, то не одразу повірив у це, навіть перехрестився.
2.Андрій, Вільнянський район:
-Які там емоції? Вчились як не-будь, і то лише тому що батьки вимагали, сподівалися на кращу долю для дітей. Про дитинство приємні згадки, а про школу –ні.
3.Марина, продавчиня:
– Гарні емоції залишила школа. Подруги, друзі, спілкування, цікаві заходи, свята разом відзначали. Вчителі гарні були.
4.Сергій Петрович,м. Дніпро, пенсіонер:
-Завдяки вчителям школа згадується добре. Особливо вдячний нашій класній керівниці, душевна була жінка, дуже хотіла аби з нас толк вийшов. Завдяки їй і клас наш був дуже дружній.
5.Віктор, програміст:
-Дивно, але я добре пам’ятаю свій перший день навчань у першому класі. Як батьки привели до школи,як разом фотографувались всім класом, як знайомилися, як чекав після занять мене мій старший брат. В цілому теплі спогади.