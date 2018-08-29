Бліц опитування: Наші захисники у війні з окупантами готові власне життя віддати за наш прапор, а нащо заради нього здатні ви?

1.Тетяна, викладач:
-Наш синьо-жовтий прапор, це як уособлення власних мрій про квітучу Україну. Нащо я здатна заради прапора- не знаю, а заради Батьківщини готова багато працювати, аби здійснювати власну мрію.
2.Олександр, приватний підприємець:
-Завжди радію коли бачу наш прапор, коли в місті прикрашають їм власні оселі, і на святах коли бачу прапорці в руках небайдужих громадян. Прапор це ознака нашої культурної і національної ідентичності.
3.Лариса Купчиньска, керівниця ансамблю «Оксамит»:
-Прапор-це те що сьогодні робить державу державою, а мене громадянкою цієї держави. Це те, перед чим ми повинній схиляти голову і знати історію. Вважаю що обгортатися прапором не варто, бо це ще не є громадянською позицією. Державний прапор це як твоя релігія, як віра у всесвіту у всевишнього. Це не має бути таким повсякденним, ми ж не ставимо ікону до борщу. Я гордилася і раділи коли в перші роки війни бачила
4.Вікторія Сироватко, письменниця:
-Прапор це символ нашої землі, нашого духу, це наша енергетика, наша сила. Коли ми їхали напередодні до нашіх хлопців з 55 бригади, і почалася донецька земля то ми вийшли і фотографувалися з прапором. А на фото відобразилось жовто-золоте поле, блакитне небо тобто це був степ нашого кольору , нашого прапору.
5.Ірина, студентка:
-Коли тільки починалася війна, то ми в інституті збирали речі для бійців які на передовій, а також купували тканину і шили прапори, багато їх зробили, знаючи що наші хлопці дуже ї люблять, і бійцям вони дуже потрібні, так само як і зброя.