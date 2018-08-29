Читайте у газеті “Запорізька правда” за 30.08.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 30 серпня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Нині ж звертаємо вашу увагу на тривожну ситуацію, яка склалася навколо нашої газети. Чому трудовий колектив «Запорізької правди» і передплатники та шанувальники газети прагнуть роздержавлення видання? Хто і з яких причин перешкоджає реалізації Закону України «Про реформування державних і комунальних ЗМІ» і в такий спосіб прагне знищити наше видання? Про це мова у свіжому випуску газети.
Закликаємо всіх небайдужих до долі нашої єдиної у Запорізькій області україномовної газети регіонального рівня встати на її захист. Газета потрібна людям. А отже має продовжити свою понад 100-річну історію.
Особливу увагу газета приділяє інформації з фронту.
Вкотре творча група нашого видання разом із Надією Мороз та її командою «Волонтерські вареники ZP» побувала на «нулях» в розташуванні артилеристів. Про «загострення хвороби в окупантів» з нагоди нашого державного свята – Дня Незалежності України, і гідну їм відповідь вд наших воїнів-захисників читайте у нашій газеті.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
«Запорізька правда» продовжує досліджувати історичні постаті. Нині ж розповідь піде про легендарну людину- історичну персону отамана Сірка.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Напередодні старту навчального року поговоримо про школи і шкільну освіту.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Як сталося, що саме запорізький Державний прапор України потрапив до Книги рекордів Гіннеса? Про це дізнайтесь із традиційної рубрики «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Державний прапор – дорогоцінний для кожного патріотично налаштованого громадянина. Захисники України у війні з окупантами готові власне життя віддати за нього. А нині із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь ще й про те, на що заради нашого прапора здатні наші земляки.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 30.08.2018 р.
Шановні друзі! У четвер, 30 серпня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.