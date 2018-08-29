На Запоріжжі банківські установи перерахували з відсотків вкладників майже 30,5 мільйона гривень податку

За сім місяців 2018 року з виплачених відсотків за депозитами банківські установи регіону сплатили до державного бюджету майже 30,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,8 мільйона або на 6 відсотків.
Найбільші суми податку перерахували фінансові установи м. Запоріжжя – 21,7 мільйона гривень, що більш ніж на мільйон гривень перевищує рівень семи місяців 2017 року. З банківських відсотків мелітопольських та приазовських вкладників до держбюджету надійшло майже 2,5 мільйона, бердянських та приморських – 2,2 мільйона. З нарахованих процентів банками м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено понад 1,1 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже мільйон гривень.
Нагадаємо, відсотки від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках оподатковуються за ставкою 18% ПДФО. При цьому інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДФС у Запорізькій області