Оновлений палац спорту «Юність»

На день незалежності України у Запоріжжі урочисто відкрили палац спорту «Юність» після капітального ремонту та докорінної реконструкції. Ті, хто пам’ятає стан палацу до реконструкції навряд чи впізнають зараз нові арену та трибуни. Яскраве і комфортне світло, зручні крісла для глядачів, система кондиціонування повітря, якість оздоблювальних матеріалів- все це просто вражає. При реконструкції в палаці були збудовані також ресторан, басейн,фітнес та гімнастичний зали. Тому площа головного залу стала меншою аніж була раніше. Зараз трибуни можуть вмістити 3200 чоловік, а при концертних виступах і використанні арени як партеру, одночасно зал може прийняти 5000 глядачів.
Приємно оновився і майданчик біля входу у палац. Тут зроблений ремонт покриття ,відведені місця для паркування автівок, висаджені дерева, та розставлені лавки.
Під час урочистого відкриття новому власнику та ініціатору перебудови палацу президенту АО «Мотор-Січ» В’ячеславу Богуслаєву було вручено нагороду Олімпійського комітету України за великий внесок у розвиток спорту та переданий символічний ключ від палацу спорту.
Глядачи запрошені на церемонію відкриття мали нагоду насолодитися світловим шоу , переглянути гандбольні матчі на Кубок Дніпра і послухати виступ Ірини Білик.
Олександр Максимов