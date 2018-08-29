Оперативники у Мелітополі затримали підозрюваних у крадіжці з території церкви

До п’яти років позбавлення волі загрожує двом мешканцям Мелітополя, які викрали з території церкви майно на суму близько 65000 гривень. Співробітники кримінальної поліції оперативно вирахували зловмисників, знайшли викрадене майно та повернули власнику.
28 серпня до Мелітопольського відділення поліції із заявою про крадіжку звернувся чоловік 1993 року народження.
Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. Встановлено, що невідомі вночі з 26 на 27 серпня проникли на територію церкви по вулиці Християнській в Мелітополі та викрали глибинний насос, буровий й слюсарний інструменти, газовий балон. Сума збитку становить близько 65000 гривень. Правоохоронці з’ясували, що майно належить заявнику, який на території здійснює будівельні роботи.
Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили зловмисників. Ними виявились мешканці Мелітопольського району 1993 та 1996 років народження.
Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого та повернули власнику.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
З початку року запорізькі поліцейські 2199 особам повідомили про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що в Мелітополі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який викрав худобу та незаконно вирубав дерева.
Відділ комунікації поліції Запорізької області